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Власти уточнили число погибших рабочих на очистных сооружениях в Таганроге

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Власти Таганрога подтвердили смерть четырех рабочих в ходе проведения работ на очистных сооружениях, сообщает ТАСС.

При этом источник агентства в оперативных службах отметил, что после ЧП из колодца было поднято 11 человек. Шесть их них были мертвы, пять госпитализированы. «Поиски, предположительно, пяти человек продолжаются», — сказал он.

Ранее сообщалось о семи погибших.

По предварительной информации, рабочие отравились метаном. В больнице с пострадавшими работают токсикологи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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