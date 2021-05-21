Власти уточнили число погибших рабочих на очистных сооружениях в Таганроге

Власти Таганрога подтвердили смерть четырех рабочих в ходе проведения работ на очистных сооружениях, сообщает ТАСС.

При этом источник агентства в оперативных службах отметил, что после ЧП из колодца было поднято 11 человек. Шесть их них были мертвы, пять госпитализированы. «Поиски, предположительно, пяти человек продолжаются», — сказал он.

Ранее сообщалось о семи погибших.

По предварительной информации, рабочие отравились метаном. В больнице с пострадавшими работают токсикологи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).