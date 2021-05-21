Семь рабочих погибли на очистных сооружениях в Ростовской области

Семь человек погибли в ходе проведения работ на очистных сооружениях в Ростовской области. Об этом ТАСС в пятницу, 21 мая, рассказал источник.

Собеседник агентства уточнил, что еще двое рабочих пострадали. Что именно произошло на объекте, не уточняется.

Telegram-канал «112» в то же время сообщает о двух погибших и пяти пострадавших, которые в настоящее время находятся в больнице. По его данным, состояние двух человек оценивается как тяжелое, с ними работает токсиколог.

Согласно предварительной информации, рабочие отравились метаном, отмечает РЕН ТВ в своем Telegram.

В июле 2017 года сообщалось, что на свиноферме в Нижнедевицком районе Воронежской области погибли двое рабочих 53 и 56 лет, занимавшихся очисткой коллектора. Их тела нашли в колодце канализационно-насосной станции.