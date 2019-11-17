Рабочие нашли на свалке «Российский коньяк», выпили его и погибли

В поселке Часцы Московской области рабочие цеха по переработке отходов обнаружили на мусорной свалке напиток с этикеткой «Российский коньяк», попробовали его и умерли. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

По данным газеты, рабочие Геннадий Иванов и Николай Сеприханов скончались на месте. Геннадия Данилова отвезли в больницу, однако врачам не удалось его реанимировать. Также госпитализированы Илья Ермолаев и Сергей Воронов. Их состояние здоровья не уточняется.

Отмечается, что все пострадавшие — уроженцы Батыревского и Канашского районов Чувашии.

По делу ведется расследование.

В октябре сообщалось о блогере из Тольятти Илье Губареве, известном как Бомбер, который угостил бутылкой водки сидевшего на крыльце магазина мужчину. Через несколько часов он скончался. Умершим оказался бывший директор местной школы Николай Колчанов.

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