Россиянин залпом выпил бутылку водки от Бомбера и умер

Надежда Ефремова / Вконтакте

Блогер из Тольятти Илья Губарев, известный как Бомбер, угостил бутылкой водки мужчину, сидевшего на крыльце магазина. Как сообщает kp.ru, через несколько часов он скончался, и теперь интернет-знаменитость считают причастным к произошедшему.

Умершим оказался бывший директор местной школы Николай Колчанов. Инцидент произошел 5 октября в поселке Подстепки Самарской области. Бомбер снимал пьющего водку мужчину на камеру.

Знакомая умершего рассказала изданию, что мужчина долгое время не употреблял алкоголь и в последнее время мало ел. Она также сообщила, что один из детей Колчанова намерен обратиться в правоохранительные органы из-за смерти отца и уверен в причастности к этому блогера.

Бомбер заявил, что не чувствует вины за смерть мужчины, а водкой бывшего учителя угостил по его же просьбе. «Выходим, я ему сыплю мелочь какую-то. Он говорит: "лучше выпить"», — пояснил блогер. По его словам, Колчанов согласился на пол-литра водки.

Бомбер и Колчанов чокнулись бутылками водки и коньяка, после чего блогер сделал несколько глотков, а Колчанов за раз опустошил всю бутылку. На вопрос о самочувствии он ответил, что ему «хорошо, круто».

«О том, что он умер, мне написали пару человек. На мой взгляд, купил бы я ему хлеб, он мог бы, к примеру, поперхнуться. Я, наоборот, из добрых побуждений сделал», — добавил блогер.

Ранее блогер из Филиппин Кит Таленс (Keith Talens) нарвался на критику пользователей после публикации видео о смерти своего отца. Таленс в итоге выпустил еще один ролик, в котором попытался оправдаться перед хейтерами.

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