Названа причина гибели рабочих на очистных сооружениях в Ростовской области

Выброс метана назван причиной гибели людей в ходе проведения работ на очистных сооружениях в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным источника агентства, спасатели ищут пятерых рабочих на объекте. При этом точное число погибших в результате случившегося неизвестно ввиду затопления колодца.

ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом произошло в пятницу, 21 мая. По предварительным данным, погибли семь человек, еще двое пострадали. Несколько рабочих находятся в больнице, с ними работают токсикологи.