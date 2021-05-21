Оценено состояние пострадавших в ЧП в Ростовской области

Власти города Таганрога Ростовской области рассказали о состоянии рабочих, которые пострадали в аварии на очистных сооружениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную администрацию.

Представители пресс-службы пояснили агентству, что в больницу скорой медицинской помощи поступили пятеро рабочих. На данный момент они находятся в реанимации. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

ЧП на очистных сооружениях произошло под Таганрогом 21 мая. По предварительным данным, погибли семь человек. Вскоре причиной гибели назвали выброс метана. Точное число погибших неизвестно, так как в результате случившегося колодец оказался затоплен.

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