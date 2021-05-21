Задержан взявший в рабство пастуха российский фермер

Фермера, который предложил россиянину работу пастухом и взял его в рабство, задержали в Калмыкии. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

В отношении фермера возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 127 («Незаконное лишение свободы с применением насилия») УК РФ, части 1 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.

Хозяева скотоводческой фермы забрали у мужчины паспорт, избивали за провинности, не кормили и не платили зарплату в течение трех месяцев.

В конце марта потерпевший в очередной раз попытался спастись, после чего его сильно покалечили и бросили в степи. Очнувшись, он двое суток с поврежденным тазом полз до трассы, где его обнаружил водитель и вызвал скорую помощь. Ему удалось выжить.