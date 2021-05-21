Лишенный мандата за оскорбление пенсионеров депутат украл стадо коров у селян

Бывший депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев забрал стадо коров у живущих в поселке Степной пенсионеров, сообщает V1.RU.

Пострадавшие селяне рассказали изданию, что днем 20 мая подчиненные экс-парламентария на двух машинах приехали в населенный пункт и угнали скот, который пасся на пастбище. Животных они загнали на закрытую территорию бывшей животноводческой фермы, принадлежащей Набиеву. «Даже полицейских долго не пускали, но потом открыли. Мы стоим перед воротами, охранникам приказано никого не пускать. А сам Набиев уехал в город», — рассказала местная жительница Галина Грибенникова, отметив, что владельцы коров стояли у ворот до самой ночи.

Всего в стаде 22 животных. Большинство из них принадлежит нескольким пенсионерам, которые живут за счет своего хозяйства. «Коровы — наши кормилицы. У кого-то одна, у кого-то две, у кого-то три», — пояснила женщина.

Владелец пастбища Аркадий Дудов бесплатно предоставлял селянам свои земли для выпаса скота. По его словам, ранее Набиев постоянно без разрешения пригонял на поле своих животных и фермер неоднократно вызывал полицию. «Каждый раз это битва за то, чтобы выгнать его стадо с моих земель. Это та трава, которая позволит дать хоть какую-то прибавку к бюджету местных жителей. А он пытается все это отобрать. Он знает, что всех этих коров держат пенсионеры», — сказал Дудов.

Весной 2019 года Гасан Набиев был исключен из партии «Единая Россия» и лишился депутатского мандата после того, как назвал алкашами и тунеядцами пожилых россиян, получающих минимальный размер пенсий.