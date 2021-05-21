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В Ростовской области объявили траур после гибели рабочих под Таганрогом

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Фото: страница Василия Голубева во «ВКонтакте»

В Ростовской области 22 мая объявлен днем траура после гибели 10 рабочих на очистных сооружениях под Таганрогом. Об этом объявил губернатор региона Василий Голубев, передает РИА Новости.

Голубев добавил, что считает основной причиной произошедшего несоблюдение техники безопасности.

Губернатор также сообщил, что семьи погибших рабочих получат по миллиону рублей, передает ТАСС. Пострадавшие получат по 400 тысяч рублей в случае тяжелого состояния или средней степени тяжести. Те, кто находится в состоянии легкой степени тяжести, получат по 200 тысяч рублей. Он уточнил, что окончательное решение о сумме выплат будет принято 22 мая.

Авария на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка под Таганрогом произошла ранее 21 мая. Погибли 10 человек, госпитализированы пятеро пострадавших. Как сообщал Голубев, причиной гибели рабочих стал выброс метана.

Следственный комитет возбудил дело по части 2 статьи 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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