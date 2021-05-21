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В Кремле допустили возможность встречи Путина и Маска

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Илон Маск
Илон Маск
Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил возможность встречи президента Владимира Путина и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, но сейчас, по его словам, такой подготовки не ведется. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 21 мая.

«Пока нет, мы надеемся, со временем, когда-нибудь Маск с Путиным [пообщаются]. Со временем, наверное, будет», — сказал он.

Маск в пятницу принял участие в российском марафоне «Новое знание» по видеосвязи. Анонсируя выступление миллиардера, Песков задал Маску вопрос о будущем через 50 лет.

В свою очередь Маск заявил, что впечатлен достижениями России, а также достижениями СССР в ракетных науках. По его словам, люди должны бороться за то, чтобы будущее было лучше, чем прошлое.

Ранее в пятницу стало известно, что миллиардер согласился выступить на российском просветительском марафоне. По его словам, он решил принять участие в мероприятии после приглашения Пескова.

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