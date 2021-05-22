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Немецкий архитектор подарил Киеву проект музея Майдана из-за мизерного гонорара

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Фото: сайт архитектурного бюро Kleihues + Kleihues Gesellschaff von Architekten

Немецкий архитектор Ян Кляйгус из бюро Kleihues + Kleihues, которое победило на международном конкурсе по разработке проекта музея Майдана, удивился мизерностью гонорара, предложенного за проект, и поэтому решил подарить его Украине. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.

Стороны подписали договор о безвозмездной передаче музею авторских имущественных прав на проект строительства в Киеве здания музея. Он должен появиться в центре украинской столицы до 2026 года.

«Мы бы не отказались от гонорара, если бы он действительно был привлекательным. Дело в том, что, когда мы подавали заявку на международный конкурс, он был организован очень профессионально и был многообещающим. Однако уже после того, как мы выиграли конкурс, оказалось, что от нас ожидают того, что мы будем делать генеральное проектирование за гонорар, который соответствует украинским реалиям. Этот гонорар составляет около десятой части того, что мы получили бы за проект такого масштаба в Германии», — пояснил Кляйгус.

Он при этом предупредил, что проект могут реализовать некачественно: «Мы четко осознаем, что, когда этот музей будет построен, это не будет музей авторства архитектурного бюро Kleihues + Kleihues. Это будет разве что музей, сделанный примерно по мотивам нашего проекта».

Ранее стало известно, что ​​Министерство культуры и информационной политики Украины выделит 50 миллионов гривен (около 133 миллионов рублей) в 2021 году на проектно-строительные работы по созданию музея Майдана, которые планируют начать в этом году.

Создать музей Майдана планировалось с 2014 года. Тогда Украинский институт национальной памяти (УИНП) предложил сохранить каркас новогодней ели для будущих поколений. УИНП обратился с официальным письмом к местной власти с просьбой обеспечить сохранность конструкции с развешанными на ней флагами и плакатами, которые «имеют отношение к Революции достоинства».

21 ноября 2013 года в центре Киева началась акция протеста, получившая позднее название Евромайдан, поскольку формальным поводом для нее послужило решение премьер-министра Николая Азарова о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Уличное противостояние привело в итоге к многочисленным жертвам, государственному перевороту и войне в Донбассе.

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