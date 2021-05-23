Британский журналист попытался подоить корову в Дагестане и насмешил местных

Британский журналист Оливер Кэрролл (Oliver Carroll) отправился в Дагестан и насмешил местных жителей, не сумев подоить корову. Об этом он написал в статье для издания Independent.

Кэрролл поехал в село Чох с населением три тысячи человек, а также посетил соседний аул-призрак Гамсутль. По словам журналиста, местные жители быстро привыкают к новым реалиям и успели переоборудовать заброшенные здания в гостевые дома.

Как рассказал автор статьи, местные жители открыли ему двери в сельскую жизнь. Так, британцу позволили присутствовать при стрижке овец и наблюдать, как коров рано утром перегоняют на высокогорные летние пастбища.

Журналист даже попытался подоить корову, однако претерпел фиаско, и животное ударило его копытом. Видео быстро разлетелось по селу, благодаря WhatsApp, и позабавило местных жителей, пишет Кэрролл. Оказалось, что по местным традициям доение коровы считается недостойным занятием для мужчин. При этом на доение овец это не распространяется, уточнил корреспондент.