Бывший глава «Би-би-си» выразил сожаление из-за интервью с принцессой Дианой

Бывший генеральный директор Би-би-си Тони Холл уволился с должности руководителя лондонской Национальной галереи в связи со скандалом из-за интервью, которое принцесса Дианы дала в 1995 году журналисту Мартину Баширу. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление Холла.

Он заявил, что не может продолжить работу в Национальной галерее, так как скандал вокруг интервью будет «отвлекать внимание» от вопросов, которые связаны с музеем. «Я очень сожалею о событиях 25-летней давности и считаю, что быть лидером означает способность взять на себя ответственность», — заявил Холл.

Ранее корпорация «Би-би-си» признала, что интервью принцессы Дианы журналисту Мартину Баширу в 1995 году было организовано с помощью поддельных документов. Отмечается, что Башир показал брату Дианы графу Спенсеру поддельную банковскую выписку, чтобы завоевать его доверие и выйти на контакт с принцессой.

58-летний Мартин Башир уволился с «Би-би-си» на прошлой неделе, сославшись на проблемы со здоровьем. В интервью ему в 1995 году принцесса Диана впервые рассказала о супружеской неверности принца Чарльза, об их изменах друг другу и о своей булимии.