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Биологи открыли хищный цветок с уникальным запахом

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Кирказон крупнолистный — растение из семейства Aristolochia
Кирказон крупнолистный — растение из семейства Aristolochia
Фото: Maja Dumat / Wikimedia

Биологи впервые открыли хищный цветок, который привлекает опылителей запахом разлагающихся насекомых, а не млекопитающих. Другие представители этого рода имитируют смрад гниющих растений, грибов, мяса или фекалий животных, сообщает EurekAlert.

Цветок Aristolochia microstoma имитирует уникальный «аромат» благодаря смеси летучих веществ, в которой содержатся редкие вещества алкилпиразины. Они выделяются в процессе разложения мертвых насекомых, чем привлекают трупных мух из рода Megaselia.

Когда насекомые садятся на Aristolochia microstoma, он закрывает их в ловушку. Выбраться из нее мухи смогут после того, как перенесут пыльцу на пестик. Кроме того, цветы этого растения расположены низко к земле, что служит дополнительной приманкой для мух. Обычно они ищут пищу или места для размножения в листьях или камнях.

Подобную стратегию, в основе которой лежит обман насекомых, применяют около шести процентов цветущих растений
во всем мире. Они привлекают своих «жертв» ярким окрасом, запахом и иными способами.

Ранее ученые назвали самые отвратительные в мире запахи. К ним отнесли ароматы плода дуриана, цветка Rafflesia arnoldii, сыра Вье Булонь, планеты Уран и другие.

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