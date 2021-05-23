Британцы обвинили телеведущую в провале страны на «Евровидении»

Британцы обвинили оглашавшую результаты голосования на «Евровидении» телеведущую и актрису Аманду Холден (Amanda Holden) в провале страны на песенном конкурсе, пишет The Sun.

Раскритиковавшие Холден интернет-пользователи сочли, что из-за ее «высокомерной» шутки никто не захотел поддержать представлявшего страну Джеймса Ньюмана. В результате страна заняла последнее место в финале конкурса, заработав ноль баллов по итогам голосования жюри и зрителей.

Возмущение вызвала приветственная реплика 50-летней телеведущей. «Bon Soir. Goedenavond, — сказала она, после чего перешла на английский язык, — Это означает "добрый вечер" на французском и нидерландском, правда я вообще без понятия, какой из них где».

Эти слова спровоцировали в Twitter скандал. Высказался и британский актер Тристан Геммилл (Tristan Gemmill). «Худшей частью вечера стал не нулевой балл [Великобритании], а Аманда Холден, продемонстрировавшая, почему Европа считает нас высокомерной нацией с отвратительно зашкаливающим чувством собственной значимости, и почему за нас никто никогда не будет голосовать», — написал он.

Его мнение поддержали и другие соотечественники ведущей. «Аманда Холден с ее высокомерием — абсолютное позорище», «Вот именно поэтому мы никому и не нравимся», «Спасибо тебе, Аманда Холден, ты помогла нам стать изгоями», — писали они.

Однако нашлись и те, кто уделил больше внимания наряду ведущей, нежели ее реплике.

Финал песенного конкурса прошел накануне в Роттердаме. Победу одержала итальянская рок-группа Måneskin. Коллектив выступил с композицией Zitti e buoni («Тихие и смирные») и набрал 524 балла. На втором месте расположилась Франция (от страны выступила артистка Барбара Прави с песней Voilà) с результатом в 499 баллов. Россия, от которой выступала Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин), оказалась на девятой строчке с 204 баллами.