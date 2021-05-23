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Число погибших на ультрамарафоне в горах Китая выросло до 21

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Фото: Reuters

Число погибших во время ультрамарафона в горах китайской провинции Ганьсу выросло до 21 человека. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщает газета Global Times.

По данным издания, ранее сообщалось о 16 погибших, еще пятерых продолжали искать спасатели. Позже стало известно, что пропавшие участники забега также погибли. Еще восемь человек получили легкие травмы, их госпитализировали.

Всего в поисково-спасательной операции были задействованы более 700 человек.

Забег по пересеченной горной местности на 100 километров начался утром в субботу, 22 мая, возле города Байинь в провинции Ганьсу. Во время состязания в районе резко изменилась погода: поднялся ураганный ветер, на участников обрушился град и холодный дождь. Температура опустилась до нуля градусов. В результате забег пришлось остановить, из 172 участников 151 удалось сразу эвакуировать.

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