На ультрамарафоне в Китае 16 человек погибли из-за плохой погоды

На ультрамарафоне в провинции Ганьсу на севере Китая 16 человек погибли, еще пятеро пропали без вести, передает РИА Новости.

Забег по пересеченной горной местности на 100 километров начался утром 22 мая возле города Байинь в провинции Ганьсу. Во время состязания регион настигла плохая погода, однако не сообщается, какая именно. На 3:00 (22:00 по московскому времени 22 мая) спасатели заявили о гибели 16 человек. Еще пятерых продолжают искать бригады: всего на поиски пропавших отправлены 700 специалистов.

Отмечается, что днем в Ганьсу пошел град, а шквалистый ветер добрался до высокогорного этапа марафона. Участники забега испытали дискомфорт: из-за резкого похолодания у них понизилась температура тела. Ультрамарафон приостановлен, 151 бегуна удалось эвакуировать.

Ранее в США молния убила бегуна около финиша ультрамарафона. Другие спортсмены и организаторы соревнований оказали ему первую помощь, но он скончался от полученных травм.