Тропический шторм «Нэйт» в Центральной Америке убил 22 человека

Тропический шторм «Нэйт», бушующий в Центральной Америке, стал причиной гибели 22 человек в Никарагуа и Коста-Рике. Об этом сообщает Fox News.

Вице-президент Никарагуа Розарио Мурильо заявил о 15 подтвержденных жертвах. В свою очередь, президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис объявил о семи погибших и 15 пропавших без вести. Из районов бедствия эвакуированы несколько тысяч человек.

Материалы по теме Ирмагеддон На Америку обрушился новый смертоносный ураган

По словам синоптиков, «Нэйт» движется в сторону Гондураса, а через несколько дней достигнет Нового Орлеана (штат Луизиана, США). Мэр города Митч Ландрие объявил о введении чрезвычайного положения. «Для жителей Нового Орлеана нет никаких оснований для паники, но есть основания для подготовки», — заявил градоначальник.

В конце августа на американский штат Техас обрушился ураган «Харви». Он оказался наиболее разрушительным стихийным бедствием в США за последние 12 лет. Жертвами урагана и вызванных им наводнений стали 60 человек.

10 сентября на Флориду обрушился еще один ураган, «Ирма». До этого он бушевал на Кубе, в Пуэрто-Рико и Доминикане. Его жертвами стали 55 человек.