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У Малых Антильских островов тропический шторм «Мария» усилился до урагана

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Тропический шторм «Мария», который ранее сформировался в Атлантическом океане, усилился до урагана. Об этом сообщается на сайте Национального центра предупреждения ураганов США.

По информации учреждения, ураган приближается к Малым Антильским островам. В зоне его потенциального воздействия, в частности, принадлежащий США остров Пуэрто-Рико, а также Гаити и Доминиканская республика.

В настоящее время «Мария» продвигается на северо-запад со скоростью 24 километра в час. Скорость порывов ветра — до 120 километров час.

Кроме того, в Атлантическом океане недалеко от восточного побережья США действует ураган «Хосе».

В конце августа на штат Техас обрушился ураган «Харви». Он оказался наиболее разрушительным стихийным бедствием в США за последние 12 лет. Жертвами урагана и вызванных им наводнений стали 60 человек.

10 сентября на Флориду обрушился еще один ураган, «Ирма». До этого он бушевал на Кубе, в Пуэрто-Рико и Доминикане. Его жертвами стали 55 человек.

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