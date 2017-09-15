Разрушительные ураганы защитили американцев от компьютерных вирусов

Пик активности разрушительных ураганов «Харви» и «Ирма» в США совпал с резким сокращением заражения устройств вирусами. На это обратили внимание разработчики антивирусных программ Enigma Software Group.

В период с 28 по 30 августа, когда наводнение, вызванное активностью «Харви», было на пике, заражение вредоносными программами компьютеров в Хьюстоне снизилось на 26,2 процента по сравнению с предыдущей неделей. 29 августа было зафиксировано самое резкое падение показателя — на 52,5 процента меньше среднего дневного уровня.

Наблюдения за влиянием погоды на уровень заражения вредоносными программами специалисты Enigma проводят давно. Они, в частности, выяснили, что во время крупных снегопадов, когда люди вынуждены оставаться дома из-за дорожных условий, наблюдается всплеск заражения вредоносами.

По мнению экспертов, это связано с тем, что чем больше времени люди проводят в интернете, тем сильнее их компьютеры подвержены риску заражения. В те моменты, когда приходится спасать свои дома и жизни, испытывая при этом перебои в подаче электроэнергии, пользователи часто попросту не находят возможности выйти в сеть.