Искавший спасения от ураганов баскетболист «Майами» построил бункер

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» Удонис Хаслем построил собственный бункер, чтобы спастись от ураганов. Об этом он рассказал изданию SunSentinel.
«Я вырос во всем этом. Поэтому я построил бункер, потратил на это много денег. Я уйду вместе со своим кораблем», — заявил спортсмен. Хаслем — единственный баскетболист «Майами», кто не уезжал из города во время урагана «Ирма».
10 сентября «Ирма» обрушилась на Флориду, ранее она бушевала на Кубе, в Пуэрто-Рико и Доминикане. Жертвами урагана стали 55 человек. Суммарный ущерб от «Ирмы» и «Харви», от которого пострадал Техас, может обойтись экономике США в 290 миллиардов долларов, или в 1,5 процента от ВВП страны.
Хаслем с рождения живет в Майами, а в местной команде играет на протяжении всей карьеры. В составе «Майами» он трижды становился чемпионом НБА.