Могилу Джигарханяна сравняли с землей

На Ваганьковском кладбище могилу советского и российского актера Армена Джигарханяна, умершего в ноябре прошлого года, сравняли с землей, пишет «КП».

По информации издания, на могиле Джигарханяна нет даже оградки, а холмик на могиле сравняли с землей, засыпав место захоронения песком. «Массивный армянский крест слегка покосился, скромный портрет стоит прямо на песке. А три букетика искусственных цветов разбавили две алых гвоздички», — пишет издание.

Джигарханян умер в возрасте 85 лет утром 14 ноября 2020 года. Причиной смерти артиста стал отказ почек. Его похоронили на Ваганьковском кладбище 17 ноября. Приемный сын Джигарханяна Степан рассказал, что смерть отца не была неожиданностью. На фоне диабета у кинематографиста начались проблемы с почками, а неподвижный образ жизни лишь усугубил его состояние. В итоге актера подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения.

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. С 1996 года он был президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Артист известен по ролям в таких фильмах, как «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Ширли-мырли».