Раздетые полицейские с накладной грудью показали популярную схему обмана в сети

Китайские полицейские переоделись в женщин, чтобы показать популярную схему обмана мужчин в интернете. Соответствующая информация появилась на Lad Bible.

Согласно материалу, в Китае участились случаи шантажа мужчин в эротических онлайн-видеочатах. Известно, что злоумышленники мужского пола переодеваются в женщин и заставляют жертв полностью снять одежду. После они делают фотографии, чтобы шантажировать их, вымогая деньги.

Чтобы предотвратить подобные преступления, полиция Китая выпустила официальное предупреждение мужчинам, призывая их быть более бдительными при использовании онлайн-чатов и форумов. Офицеры опубликовали видео в китайской социальной сети Weibo с названием «Мальчики, не общайтесь голышом». На размещенных кадрах сотрудники правоохранительных органов в нижнем белье и с накладной грудью объясняют схему преступления. «Не верьте тому, что видите», — заключил закадровый голос в ролике.

Известно, что за первые шесть месяцев 2020 года Департамент общественной безопасности провинции Гуандун получил более девяти тысяч жалоб на шантаж, связанный с обнаженными снимками. По данным полиции, было опознано более двух тысяч жертв и арестовано 86 преступников. Всего мошенникам удалось заработать более двух миллионов фунтов стерлингов (208 миллионов рублей).

В марте бывшая модель открыла дверь полицейскому топлес и сняла его реакцию на видео. Полицейский Харли Джонсон (Harley Johnson) отправился в квартиру манекенщицы Кейт Фишер (Kate Fischer) в Сиднее, чтобы обсудить с ней детали предстоящего слушания. Отмечается, что женщина оскорбила в соцсети своего бывшего жениха Джеймса Пакера (James Packer), и он подал на нее в суд.