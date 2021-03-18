Женщина вызвала полицию из-за слишком откровенных нарядов соседки

Полиция приехала к девушке домой после жалобы соседки на ее чересчур откровенные наряды. На публикацию последней в TikTok обратили внимание в Daily Star.

Блогерша Рови Уэйд (Rovi Wade) из Лос-Анджелеса привлекла внимание соседей, когда танцевала на улице в коротком топе, джинсовых шортах, ботфортах и чокером с массивными шипами на шее. Проживающая рядом женщина посчитала, что в таком костюме непозволительно появляться на улице, и вызвала правоохранителей.

Свою встречу с сотрудником полиции Уэйд засняла на камеру и разместила ролик в соцсети. В скором времени он стал вирусным и набрал более 11 миллионов лайков. «Ей просто не нравится мой стиль. Я ей сказала: "Тебя оскорбляет мое тело — проблема только в этом". Я имею право существовать и быть привлекательной. Такой я и останусь», — заявила девушка в беседе с полицейским.

Блогерша также добавила, что наряд закрывал все интимные части ее тела, и выразила недоумение по поводу приезда полиции. В конечном счете собеседник согласился с ее доводами.

Ранее в марте стало известно о жительнице английского графства Эссекс, которая бросила работу в полиции и разбогатела на продаже откровенных снимков. 27-летняя Шарлотта Роуз (Charlotte Rose) уволилась спустя год работы на должности офицера из-за дискомфорта в мужском коллективе. После этого она стала моделью и начала позировать для журналов нижнего белья.