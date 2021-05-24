Соратник Масхадова объяснил провал федеральных войск в первую чеченскую войну

Провал федеральных войск в первую чеченскую войну, когда боевики летом 1996 года вновь заняли Грозный, связан с тем, что у командования не было возможности применять против них боевую авиацию. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал бывший адъютант экс-президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Аслана Масхадова Хусейн Исханов, который сейчас живет в Австрии.

«Они не могли применять вертолеты или самолеты и устраивать бомбардировку, потому что бомбить было некого, невозможно разбомбить 4-5 человек, их просто не видно. Некуда им было деваться. Началась паника среди [находящихся в Грозном российских] военных, какие-то части начали даже складывать оружие, сдаваться целиком», — заявил он.

По его словам, после этого Москва была вынуждена начать мирные переговоры, поскольку у блокированных в Грозном подразделений не было ни боеприпасов, ни питания, ни воды, которые подвозили из Ханкалы.

«Мы это дело ликвидировали, полностью отрезав город Грозный от Ханкалы. Перекрыли доступы ко всем этим воинским частям, и огромная масса ФСБ, КГБ, комендатуры — кого там только ни было, — все они были в окружении 850 человек, которые зашли в город», — утверждает собеседник «Ленты.ру».

Он считает, что, когда в Москву дошла эта информация, было принято решение начать переговоры.

Первая чеченская кампания началась в 1994 году, когда Москва пыталась вернуть контроль над мятежной республикой. В августе 1996-го были подписаны Хасавюртовские соглашения, боевые действия завершились, но вопрос о статусе региона не был решен — его отложили на пять лет.