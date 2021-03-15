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Названо число погибших военных в двух чеченских войнах

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Фото: Гурин Владимир / ТАСС

В ходе двух чеченских войн суммарно погибли 11 тысяч военных. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, передает «Интерфакс».

По его словам, во время первого вооруженного конфликта на Северном Кавказе в 1994-1996 годах умерли более пяти тысяч военнослужащих, еще 19,8 тысячи получили ранения. В 1999-2002 годах скончались более шести тысяч солдат и офицеров, еще 15,5 тысячи были ранены.

Ранее Красов назвал число погибших российских военных в Сирии — 112 человек за весь период операции.

Первая чеченская кампания началась в 1994 году, Москва пыталась вернуть контроль над республикой. В августе 1996-го были подписаны Хасавюртовские соглашения, война завершилась, но вопрос о статусе региона не был решен. Подписание соглашений не привело к ожидаемым изменениям. Вторая кампания была развернула в 1999 году, до весны 2000-го длилась активная фаза. Полностью боевые действия прекратились в 2009-м.

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