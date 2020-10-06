Путин вспомнил «фантастически неожиданный» эпизод времен второй чеченской войны

Президент России Владимир Путин вспомнил об эпизоде в годы второй чеченской войны, который оказался для него «фантастически неожиданным». Он рассказал о нем во время встречи с лидерами фракций Госдумы, передает ТАСС.

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Путин говорил о рубеже 1990-х и 2000-х годов, когда он занимал пост председателя правительства России. По его словам, тогда международные финансовые организации пытались вмешаться в борьбу России с терроризмом на Северном Кавказе.

«Хорошо помню, (...) когда представители международных финансовых организаций на наши просьбы даже о продлении срока выплаты процентов по взятым ранее кредитам потребовали изменения внутриполитических курсов, в том числе и по сохранению нашей территориальной целостности, имею в виду нашу борьбу с бандами террористов на Кавказе, — рассказал Путин. — Это было фантастически неожиданно для меня, но это было».

Владимир Путин был утвержден в должности председателя правительства 16 августа 1999 года и пробыл на этом посту до декабря 1999 года. 31 декабря Путин приступил к досрочному исполнению обязанностей президента России в связи с уходом Бориса Ельцина в отставку.

Вторая чеченская война (официально — контртеррористические операции на территории Северо-Кавказского региона) началась 7 августа 1999 года — в этот день на территорию Дагестана вторглись отряды под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба. Активная фаза операции продлилась до апреля 2000 года.