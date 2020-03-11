Путин установил ежемесячную выплату военным и семьям погибших в Аргунском ущелье

Президент России Владимир Путин распорядился установить ежемесячную в 65,6 тысячи рублей военным и семьям погибших в 2000 году в Аргунском ущелье в Чечне. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступает в силу с 1 марта 2020 года.

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Бой в Аргунском ущелье, в результате которого погибли 84 десантника — почти вся 6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й псковской дивизии ВДВ (84 человека из 90) — произошел 29 февраля — 1 марта 2000 года и продолжался почти сутки. Потери боевиков составили, по разным оценкам, от 370 до 700 человек. Это сражение запомнилось как самое кровопролитное в ходе Второй чеченской кампании.

69 солдат и офицеров 6-й роты были награждены орденами Мужества (63 из них — посмертно). В 2008 году одну из улиц в Грозном назвали в честь псковских десантников. В марте 2017 года на месте гибели военных был установлен мемориальный крест.

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