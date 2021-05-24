Тайку Вайтити заподозрили в полиаморных отношениях с Ритой Орой и Тессой Томпсон

Режиссера фильмов «Тор: Рагнарек» и «Кролик Джоджо» Тайку Вайтити заподозрили в полиаморных отношениях с певицей Ритой Орой и актрисой Тессой Томпсон. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что знаменитостей заметили вместе после ночной вечеринки, которая прошла в доме кинематографиста в Сиднее. На снимках, появившихся в интернете, они обнимаются втроем и пьют коктейли. В какой-то момент исполнительница начинает целовать Вайтити, а затем — Томпсон.

Пользователи социальной сети Twitter начали задаваться вопросом, действительно ли звезды находятся в открытых отношениях. Некоторые из них начали придумывать различные шутки и мемы на эту тему.

Rita Ora, Taika Waititi, and Tessa Thompson in a relationship? Y'all mad, but I'm over here jealous af of Taika. Like my man really pulled two QUEENS! pic.twitter.com/ZqXfQb1ZVZ — LivvRose (@grlbehindscrn) May 23, 2021

«Рита Ора, Тайка Вайтити и Тесса Томпсон встречаются? Завидую Тайке. Мой парень заполучил двух королев».

ive never wanted to be rita ora so bad............. pic.twitter.com/JL5ObUyr1k — ellie (@ryderskravitz) May 23, 2021

«Я никогда так сильно не хотела быть Ритой Орой».

Слухи о романе Вайтити и Оры появились в апреле. В настоящее время пара проводит много времени в Австралии, где режиссер снимает четвертую часть фильма «Тор». Уточняется, что исполнительница уже переехала в его дом в Сиднее.