Рита Ора купила старинный особняк с «привидениями»

Британская поп-исполнительница Рита Ора купила в Лондоне старинный особняк. Местные жители предположили, что внутри здания могут обитать «привидения». Об этом сообщает The Sun.

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По словам агента, занимающегося продажей объекта, соседи рассказали о странных звуках, которые слышны по ночам. Оказалось, что более 100 лет назад этот дом принадлежал известному художнику, который выполнял иллюстрации для сказок немецких лингвистов братьев Гримм. Мужчина вешал макеты будущих изображений на балки в комнате.

Жилье певицы расположено в одном из самых престижных районов города, где по соседству проживает британская супермодель Кейт Мосс и британский актер Джуд Лоу. Внутри высокого кирпичного особняка находятся шесть спален. За объект недвижимости Ора отдала 7,5 миллиона фунтов стерлингов (более 775 миллионов рублей).

Ранее в феврале были опубликованы фотографии интерьеров пятизвездочной гостиницы в Сиднее, куда Ору отправили отбывать карантин после прибытия в Австралию. Комнаты оказались выполнены в светлых тонах и оборудованы панорамными окнами с видом на город. Тогда сотрудники запретили певице покидать номер в течение двух недель.

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