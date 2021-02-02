Показаны фото роскошного убранства отеля для карантина Риты Оры

Популярную британскую поп-исполнительницу Риту Ору отправили в роскошный отель на карантин после ее прибытия в Австралию. Фотографии внутреннего убранства пятизвездочной гостиницы Meriton Suites Pitt Street, расположенной в Сиднее, показали журналисты The Sun.

По информации издания, Рита Ора прилетела в Сидней на съемки местной версии шоу «Голос». Как только она покинула здание аэропорта, полиция усадила ее в микроавтобус и отвезла в ближайший отель, откуда ей запрещено выходить в течение двух недель. Отмечается, что питание тоже будет доставляться ей в номер.

По информации издания, интерьер гостиницы выполнен в светлых тонах, многие комнаты оборудованы панорамными окнами с видами на город. Стоимость одной ночи в пентхаусе, где содержится Ора, составляет 279 фунтов стерлингов (28 тысяч рублей). Соответственно, в общей сложности размещение в отеле обойдется ей в четыре тысячи фунтов стерлингов (400 тысяч рублей).

В январе стало известно, что Рита Ора предложила взятку директору ресторана, чтобы отпраздновать день рождения с друзьями вопреки правилам безопасности, введенным из-за пандемии коронавируса. По словам руководителя лондонского заведения Casa Cruz, представитель певицы связался с ним по телефону и попросил предоставить напитки и закуски для компании за пять тысяч фунтов стерлингов (почти 500 тысяч рублей). Из жадности директор лично занялся организацией вечеринки.