Рита Ора устроила вечеринку в тайне от директора ресторана во время пандемии

Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора отпраздновала день рождения с друзьями в лондонском ресторане Casa Cruz в тайне от его руководства. Об этом сообщает Daily Mail.

На вечеринку по случаю 30-летия звезды гости попали через заднюю часть ресторана, обходя главный вход. Некоторые из них были в масках и несли в руках бутылки с алкоголем. Отмечается, что в число гостей вошли супермодели Кара и Поппи Делевинь.

Изначально в СМИ появилась информация, что Ора пригласила на торжество около 30 гостей, но близкие к знаменитости источники сообщили, что их было всего семь. Примерно в 21:00 по местному времени к заведению прибыли офицеры полиции. Они начали заглядывать в окна и стучаться в двери, но не получили отклика.

Позже папарацци запечатлели певицу, одетую в белое атласное платье, пальто с меховой отделкой и защитную маску, когда она уходила с места события. Ора садилась в машину вместе со своей сестрой Еленой.

Несколько дней спустя звезда принесла публичные извинения в своих соцсетях за нарушение правил безопасности во время общенационального режима самоизоляции. Более того, она вызвалась заплатить штраф в размере 10 тысяч фунтов стерлингов (чуть больше миллиона рублей).

Директор Casa Cruz London Ltd заявил, что не знал об этом мероприятии.

В ноябре друзья показали в соцсетях вечеринку супермодели Кендалл Дженнер вопреки запрету и подставили ее. По информации издания Page Six, 24-летняя знаменитость провела мероприятие по случаю дня рождения на крыше ресторана Harret’s в Лос-Анджелесе, куда были приглашены около 100 человек. При этом гостей предупредили, что они не должны публиковать в социальных сетях посты с мероприятия.