Директор ресторана «из жадности» взял взятку у Риты Оры ради вечеринки в пандемию

Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора предложила взятку директору ресторана, чтобы отпраздновать день рождения с друзьями вопреки правилам безопасности, введенным из-за пандемии коронавируса. Об этом стало известно The Sun.

По словам руководителя лондонского Casa Cruz Скотти Бхаттарайя (Scottie Bhattarai), представитель Оры связался с ним по телефону и попросил предоставить «напитки и закуски» для компании за пять тысяч фунтов стерлингов (почти 500 тысяч рублей).

Мужчина признался, что большая часть персонала заведения на тот момент находилась в отпуске, поэтому он «из жадности» лично отправился организовывать вечеринку. Кроме того, было принято решение отключить камеры видеонаблюдения.

Бхаттарай заявил, что изначально на мероприятии ожидалось только семь гостей, но к девяти часам вечера собралось почти 20 человек. Участники празднования, в том числе супермодели Кара и Поппи Делевинь, принесли алкоголь с собой.

Ранее сообщалось, что около полуночи к заведению прибыли офицеры полиции. Они начали заглядывать в окна и стучаться в двери, но не получили отклика. Несколько дней спустя звезда принесла публичные извинения в своих соцсетях за нарушение общенационального режима самоизоляции. Более того, она вызвалась заплатить штраф в размере 10 тысяч фунтов стерлингов (чуть больше миллиона рублей).