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Объяснено появление шариатских порядков во время войны в Чечне

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Фото: Reuters

Появление шариатских порядков во время войны в Чечне объясняется отсутствием в объявившей о независимости республике тюремной и судебной систем в их современном понимании. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил бывший адъютант экс-президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Аслана Масхадова Хусейн Исханов, который сейчас живет в Австрии.

«Тут просто не было тюрем, где можно было бы содержать заключенных. Нам приходилось это делать на бытовом уровне. Для этого были созданы в 1995 году полевые шариатские суды, чтобы каким-то образом регулировать преступность, которая проявляет себя во время любой войны, и чтобы каким-то образом наказывать преступников», — сказал он.

В 2019 году появилось архивное видео шариатского суда над Масхадовым. Запись датирована 1998 годом. Тогда против Масхадова выступили Шамиль Басаев (в то время председатель правительства Ичкерии), Зелимхан Яндарбиев (вице-президент Ичкерии), Ваха Арсанов (вице-президент Ичкерии) и другие полевые командиры, представлявшие оппозицию.

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