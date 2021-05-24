Откровенное платье героини «Красотки» из 90-х стало новым модным трендом

Короткое облегающее платье, как у героини романтической комедии «Красотка», стало новым модным трендом лета 2021 года. Об этом сообщает Independent.

Речь идет об откровенном наряде в виде белого кроп-топа и ярко-синей мини-юбки, соединенных между собой металлическим кольцом на талии. В таком образе персонаж американской актрисы Джулии Робертс Вивьен, возлюбленная финансового магната, снялась в одной из сцен картины 1992 года.

По информации издания, копии описанного дизайна появились в весенне-летних ассортиментах множества модных брендов, в частности, у производителя купальных костюмов Hunza G. На официальном сайте марки модель под названием «Красотка» продается по цене 175 фунтов стерлингов (17 тысяч рублей).

Кроме того, похожие наряды в других вариантах расцветки заметили в новых коллекциях люксовых модных домов Miu Miu, Fendi и Prada, и в масс-маркетовых Zara, H&M и & Other Stories.

В 2018 году эксперты моды заметили, что аналоги нарядов персонажа Джулии Робертс из кинофильма «Красотка» начали появляться в магазинах современных брендов через 28 лет после выхода мелодрамы на экраны. В их числе оказалось одно из самых знаменитых платьев Вивиан — коричневое платье в белый горошек, в котором героиня пришла на скачки.