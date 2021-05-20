Обнажающие грудь топы стали новым модным трендом

Популярные в соцсетях модели и блогерши начали массово публиковать снимки в обнажающей грудь одежде и запустили новый модный тренд. На соответствующие фотографии обратили внимание журналисты The Sun.

По замыслу дизайнеров, упомянутые топы представляют собой горизонтальную полоску ткани, частично прикрывающую грудь. Так, например, снимком в черной одежде поделилась блогерша Эддисон Рэй (Addison Rae). В то же время предпринимательница Кайли Дженнер опубликовала кадр в майке бежевого цвета.

Супермодель Белла Хадид, в свою очередь, надела прозрачную водолазку с принтом в виде черной горизонтальной полосы на груди, имитирующей топ, а британская певица Дуа Липа снялась в черной майке из лакированной кожи.

Помимо этого, рэпершу Карди Би запечатлели в светло-зеленом топе-бандо, частично обнажающем грудь. Блогерша Фрэн Пармэн (Fran Parman) сфотографировалась в одежде белого цвета.

Ранее в мае велюровые купальники из нулевых стали новым модным трендом. Знаменитости все чаще стали публиковать фотографии, на которых они позируют в разноцветных блестящих бикини. Так, например, предпринимательница Ким Кардашьян снялась в бежевом купальном костюме бренда With Jean стоимостью 148 долларов (10,9 тысячи рублей).