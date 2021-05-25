Российский продюсер Максим Фадеев предрек глобальную катастрофу «по примеру Содома и Гоморры». Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Шоумен заявил, что мир сходит с ума, и причина кроется в том, что происходит «целенаправленное разрушение идеологии, нравственности и любых традиций, несущих в своих правилах ограничения того или иного толка». По его словам, если люди не разбираются, что хорошо и что плохо, то разрушаются привычные представления об институте семьи, мужчинах и женщинах, истории и ее героях.

«Ждем перемен. Если мы не поменяем это, Бог поменяет! Но только за стол переговоров он с нами не сядет», — написал продюсер.

Ранее Фадеев призвал ввести смертную казнь из-за массового убийства в Казани. Он заявил, что лишь такое наказание научит людей отвечать за свои поступки. Кроме того, продюсер выступил за то, чтобы уголовная ответственность за тяжкие преступления наступала с 13 лет.