Российский продюсер Максим Фадеев призвал ввести смертную казнь из-за массового убийства в Казани. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Я ненавижу мир в котором убивают детей, особенно, если это делают дети! Всем сердцем чувствую весь ужас этой трагедии. Когда это все закончится? Когда начнут умирать те, кто виновен, а не наоборот», — написал шоумен.

Он заявил, что лишь смертная казнь научит людей отвечать за свои поступки. Кроме того, продюсер выступил за то, чтобы уголовная ответственность за тяжкие преступления наступала с 13 лет.

Фадеев также высказался об устроившем стрельбу в казанской школе Ильназе Галявиеве, назвав его «ублюдком» и «животным». По его мнению, Галявиева нужно «провезти в клетке по городам России», а затем «показательно расстрелять в эфире федерального канала». Подобные меры покажут желающим повторить такой поступок, что их ожидает, считает продюсер.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Погибли девять человек, среди которых семеро детей. Более 20 получили ранения. 12 мая Советский суд Казани арестовал 19-летнего бывшего студента Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве, на два месяца.