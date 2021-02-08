Максим Фадеев возмутился участием Крида в качестве наставника в «Голосе»

Музыкальный продюсер Максим Фадеев прокомментировал выбор музыканта Егора Крида в качестве наставника в новом сезоне шоу «Голос.Дети» на Первом канале. В комментарии изданию «Собеседник» он возмутился участием певца в проекте.

«Я не знаю Егора Крида как артиста, но то, что он ничему не научит детей, — это факт», — отметил продюсер, который в прошлом тоже был наставником в детском «Голосе». По его словам, Крид «еще молодой мальчик, которому самому нужен наставник».

Продюсер заметил, что, в отличие от Крида, у него есть педагогическое образование и ученое звание профессора музыки. «Чему он может научить? Учитель — это знания. У Крида что, есть музыкальное образование?» — добавил он.

Фадеев констатировал, что если Крид все же сможет быть учителем, то он оценит это положительно. «А если нет, тогда я не понимаю, зачем в кресла наставников сажают людей, которые не могут учить», — заключил эксперт.

О решении взять Крида в наставники шоу Первого канала стало известно 1 февраля. В прошлом музыкант не участвовал в проекте. В состав наставников нового сезона вместе с Кридом войдут Светлана Лобода и Василий Вакуленко (Баста).

«Голос. Дети» — версия вокального телепроекта «Голос» с участием несовершеннолетних, адаптация нидерландского формата The Voice Kids. Участники конкурса соревнуются в вокальных талантах, как и во взрослой версии проходя несколько этапов: слепые прослушивания, поединки, песня на вылет и финал.