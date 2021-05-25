Группа Megadeth изгнала пристававшего к малолетней фанатке основателя

Группа Megadeth изгнала одного из основателей и басиста Дэвида Эллефсона на фоне обвинений в приставании к малолетней фанатке. Об этом вокалист Дэйв Мастейн объявил в Twitter-аккаунте коллектива.

Музыкант подчеркнул, что решение об отказе сотрудничества с Эллефсоном «было не из легких». «Хоть мы и не знаем всех деталей произошедшего, наши связи уже и так были разорваны, а с уже выявленными обстоятельствами стало ясно, что работать вместе мы дальше не сможем», — говорится в обращении.

Как отмечает Variety, Эллефсона обвинили в приставании к несовершеннолетней девочке после того, как в сети всплыли соответствующие видео. Музыкант отверг обвинения, заявив, что записи «были вырваны из контекста» ради того, чтобы нанести ущерб его репутации и карьере. Он также поделился заявлением девушки, присутствовавшей на видео, в котором утверждалось, что она уже была совершеннолетней на момент их записи, и что все происходящее на них происходило по согласию обеих сторон.

Megadeth — американская трэш-метал-группа, основанная Эллефсоном и Мастейном в 1983 году после увольнения последнего из коллектива Metallica.