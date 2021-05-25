Россия
 
Последние новости
В Белоруссии арестовали задержанную с создателем NEXTA россиянку
Наследники основателя Natura Siberica заявили о «захвате» компании
Попытка подкупить сотрудника ФСБ обошлась иностранцу в миллионы рублей
Эксперт объяснил сходство популярного российского курорта с Монако
Google выпустила новую операционную систему
Макрон проспорил блогерам и устроил концерт «Ультрарвоты» в Елисейском дворце
Найден виновник блокировки Суэцкого канала
Бывший премьер Украины назвал запрет полетов в Белоруссию помощью Лукашенко
В РЖД назвали нужное для строек число заключенных
Историю поисковых запросов в Google научились блокировать от посторонних
Новости партнеров

В Подмосковье ослабят антикоронавирусные меры

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Антикоронавирусные меры будут ослаблены для компаний, работающих на территории Подмосковья. Соответствующее постановление губернатора Андрея Воробьева опубликовано на сайте областного правительства.

В документе указано, что организациям больше не нужно проводить ПЦР-тестирования сотрудников каждые 15 дней, если хотя бы 60 процентов работников сделают прививку от COVID-19 и получат сертификат. Решение вступило в силу во вторник, 25 мая.

24 мая Воробьев говорил, что в Московской области от коронавируса вакцинировались 26 процентов жителей.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, к осени 2021 года 60 процентов взрослого населения должно быть привито от коронавирусной инфекции.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мурашко обнародовал планы по вакцинации россиян от коронавируса
Воробьев назвал процент привитых от коронавируса жителей Подмосковья
Воробьев поручил активнее информировать жителей о вакцинации против COVID-19
Назван срок снятия коронавирусных ограничений в подмосковных ресторанах