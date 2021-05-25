В Подмосковье ослабят антикоронавирусные меры

Антикоронавирусные меры будут ослаблены для компаний, работающих на территории Подмосковья. Соответствующее постановление губернатора Андрея Воробьева опубликовано на сайте областного правительства.

В документе указано, что организациям больше не нужно проводить ПЦР-тестирования сотрудников каждые 15 дней, если хотя бы 60 процентов работников сделают прививку от COVID-19 и получат сертификат. Решение вступило в силу во вторник, 25 мая.

24 мая Воробьев говорил, что в Московской области от коронавируса вакцинировались 26 процентов жителей.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, к осени 2021 года 60 процентов взрослого населения должно быть привито от коронавирусной инфекции.