Россия
 
Последние новости
В Белоруссии арестовали задержанную с создателем NEXTA россиянку
Наследники основателя Natura Siberica заявили о «захвате» компании
Попытка подкупить сотрудника ФСБ обошлась иностранцу в миллионы рублей
Эксперт объяснил сходство популярного российского курорта с Монако
Google выпустила новую операционную систему
Макрон проспорил блогерам и устроил концерт «Ультрарвоты» в Елисейском дворце
Найден виновник блокировки Суэцкого канала
Бывший премьер Украины назвал запрет полетов в Белоруссию помощью Лукашенко
В РЖД назвали нужное для строек число заключенных
Историю поисковых запросов в Google научились блокировать от посторонних
Новости партнеров

Представитель Прохорова опроверг данные о травме миллиардера боевым топором

Перейти в «Мою Ленту»
Михаил Прохоров
Михаил Прохоров
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Представитель российского миллиардера и владельца группы компаний «Онэксим» Михаила Прохорова опроверг данные о том, что бизнесмен получил травму при метании боевого топора. Об этом сообщает РБК в своем Telegram-канале.

Собеседник издания назвал распространившиеся в сети сведения чушью и подчеркнул, что предприниматель в настоящее время находится в офисе.

Издание Baza ранее сообщило, что Прохоров был доставлен из загородного дома на скорой в травматологическое отделение одной из элитных московских больниц в воскресенье, 23 мая. Согласно его информации, бизнесмен занимался метанием топора, в какой-то момент орудие неудачно отскочило и попало ему по ноге, однако рана оказалась несерьезной, и жизни и здоровью Прохорова в настоящее время ничто не угрожает.

Журналисты заметили, что в недавнем интервью американским СМИ российский предприниматель упоминал о своем необычном хобби и показывал телеведущему Стивену Кольберу, как правильно метать сюрикены и топоры.

Предыстория: Миллиардер Михаил Прохоров метал боевой топор и попал себе в ногу
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Миллиардер Михаил Прохоров метал боевой топор и попал себе в ногу
Михаил Прохоров потратил миллионы долларов на виртуальную реальность
Названы наиболее разбогатевшие российские олигархи