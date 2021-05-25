Представитель Прохорова опроверг данные о травме миллиардера боевым топором

Представитель российского миллиардера и владельца группы компаний «Онэксим» Михаила Прохорова опроверг данные о том, что бизнесмен получил травму при метании боевого топора. Об этом сообщает РБК в своем Telegram-канале.

Собеседник издания назвал распространившиеся в сети сведения чушью и подчеркнул, что предприниматель в настоящее время находится в офисе.

Издание Baza ранее сообщило, что Прохоров был доставлен из загородного дома на скорой в травматологическое отделение одной из элитных московских больниц в воскресенье, 23 мая. Согласно его информации, бизнесмен занимался метанием топора, в какой-то момент орудие неудачно отскочило и попало ему по ноге, однако рана оказалась несерьезной, и жизни и здоровью Прохорова в настоящее время ничто не угрожает.

Журналисты заметили, что в недавнем интервью американским СМИ российский предприниматель упоминал о своем необычном хобби и показывал телеведущему Стивену Кольберу, как правильно метать сюрикены и топоры.