Сын звезды «Приключений Буратино» раскрыл подробности ее смерти

Сын российский актрисы Татьяна Проценко в эфире НТВ раскрыл подробности ее смерти. Его цитирует газета «Комсомольская правда».

16-летний Владимир Проценко заявил, что с трудом пережил последние дни жизни матери. По его словам, у звезды «Приключений Буратино» была четвертая стадия рака, из-за чего ей удалили одну грудь. Позднее метастазы перешли на кишечник.

«Ей в животе все вырезали. Это были тяжелые с точки зрения женской психологии операции», — сказал родственник артистки.

Весной Проценко назначили курс химиотерапии, а потом у нее обнаружили коронавирус. У актрисы начался сильный кашель, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. «Ты понимаешь, что это минимум месяц просто лечения от коронавируса. За этот месяц ты пропускаешь химии. Если ты пропускаешь химии, то прогрессирует болезнь», — пояснил Владимир Проценко.

Он назвал мать идеалом и сказал, что она отдавала в три раза больше тепла и доброты, чем другие женщины. Он добавил, что не будет плакать из-за случившегося, так как артистке это было бы неприятно.

О смерти Татьяны Проценко стало известно 19 мая. 53-летняя актриса скончалась в реанимации.