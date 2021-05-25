Канье Уэста и Ирину Шейк заподозрили в романе

Журналисты заподозрили американского рэпера Канье Уэста и российскую супермодель Ирину Шейк в романе. Соответствующую информацию публикует The Sun.

В издании обратили внимание на сторис в популярном Instagram-аккаунте DeuxMoi с аудиторией около миллиона человек, который посвящен жизни звезд шоу-бизнеса.

В профиле разместили сообщение анонимного источника, по словам которого у музыканта и манекенщицы начались романтические отношения. «Канье Уэст теперь тайно встречается с Ириной Шейк, матерью ребенка Бредли Купера», — говорится в переписке.

«Я не знаю, можно ли назвать это отношениями, но у них определенно возник интерес друг к другу», — прокомментировали администраторы DeuxMoi.

Сами знаменитости пока не подтвердили эти сведения.

Ирина Шейк не раз принимала участие в проектах Канье Уэста. В 2010 году она стала героиней видеоклипа на его песню Power, а затем неоднократно представляла одежду модного бренда рэпера на неделях моды в Европе.

В конце февраля появились новости о разводе Канье Уэста и предпринимательницы Ким Кардашьян после семи лет брака. Сообщалось, что у бывших супругов есть брачный договор, который никто из них не оспаривает. В частности, бизнесвумен попросила мужа о совместной опеке над четырьмя общими детьми. При этом отмечалось, что их развод «настолько мирный, насколько это вообще возможно».