Самый богатый человек покинет пост гендиректора Amazon

Основатель Amazon Джефф Безос с 5 июля покинет пост генерального директора компании. Об этом он сообщил в ходе годового собрания акционеров фирмы, передает CNBC.

По словам самого богатого человека, данная дата дорога ему, так как именно в этот день 27 лет назад была основана Amazon. Отмечается, что пост генерального директора займет глава подразделения Web Services Энди Джесси. Безос же получит должность исполнительного председателя правления компании и будет больше времени уделять своим благотворительным инициативам, а также другим проектам.

Ранее сообщалось, что Безос продал акции своей компании на 6,7 миллиарда долларов в период с 3 по 10 мая. Он избавился от 1,48 миллиона ценных бумаг с 3 по 6 мая на общую сумму 4,91 миллиарда долларов. Еще 521,9 тысячи акций Amazon на 1,7 миллиарда долларов Безос продал 7 и 10 мая. За 2020 год самый богатый человек в мире заработал на ценных бумагах девять миллиардов долларов.