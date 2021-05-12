Богатейший человек мира избавился от акций своей компании на миллиарды долларов

Глава Amazon Джефф Безос продал акции своей компании на 6,7 миллиарда долларов в период с 3 по 10 мая. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Он избавился от 1,48 миллиона ценных бумаг с 3 по 6 мая на общую сумму 4,91 миллиарда долларов. Еще 521,9 тысячи акций Amazon на 1,7 миллиарда долларов Безос продал 7 и 10 мая. За 2020 год самый богатый человек в мире (его состояние оценивается в 197,8 миллиарда долларов) заработал на ценных бумагах девять миллиардов долларов.

Всего Безосу принадлежит около 51,7 миллиона акций Amazon. Позднее в этом году он планирует покинуть пост главного исполнительного директора компании. Капитализация Amazon составляет 1,61 триллиона долларов.

Компания за финансовый год (закончился 31 марта) получила чистую прибыль в размере 26,9 миллиарда долларов. Это выше суммарного показателя за три года до начала пандемии (24,7 миллиарда долларов) и исторический рекорд. Выручка подскочила на 44 процента и достигла 108 миллиардов долларов.