Фейковый сайт предварительного голосования «Единой России» заблокировали

Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт предварительного голосования «Единой России», который вводил в заблуждение и избирателей, и кандидатов. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак направил в адрес главы Роскомнадзора Андрея Липова обращение о том, что содержащаяся на «зеркальном» сайте информация создает препятствия для проведения «Единой Россией» предварительного голосования.

При этом уточняется, что ресурс с доменным именем https://pg-er.ru/ пока не использовал данные его посетителей, но такая угроза существовала.

«На нем стояла ссылка на официальный сайт предварительного голосования. В любой момент ее можно было бы заменить на что угодно, и люди, которые уже привыкли заходить на наш ресурс так, попадали бы на совершенно другой. По нашему мнению, это была подготовка к такого рода деятельности. Кроме того, на нем использовалась символика и дизайн-решения, как на официальном сайте PG.ER.RU с целью мимикрии», — сказал руководитель IT-проектов «Единой России» Вячеслав Сатеев.

24 мая в «Единой России» начались праймериз для определения самых сильных кандидатов на осенние выборы в Госдуму и региональные парламенты. В этом году свои кандидатуры для предварительного голосования выдвинули более 7600 человек, из них зарегистрировали около 5600.

Все желающие могут зарегистрироваться в качестве избирателя до 28 мая, а проголосовать — до 30 мая включительно.