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Политолог назвал основной тренд предвыборной кампании 2021 года

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Участие значительного числа общественников и волонтеров в предварительном голосовании «Единой России» стало новым трендом, присущим предвыборной кампании 2021 года. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры политолог Алексей Чеснаков.

«Еще до начала этой кампании был специальный доклад Центра политической конъюнктуры, в котором мы говорили, что волонтеры и общественники будут этаким золотым кадровым резервом, и та партия, которая сможет этот резерв включить, получит серьезные преимущества», — отметил он.

По словам эксперта, очевидно, что за последние годы появились новые интересные проекты, и власть существенно обновила кадровые лифты в разного рода общественных и гуманитарных структурах.

«Активность волонтерская и активность гражданская повысилась, особенно в тех проектах, которые имеют ярко выраженный социальный характер. По сути дела, волонтеры и общественники социальной сферы выполняют очень много функций, которые раньше общество предпочитало не замечать», — указал собеседник «Ленты.ру».

В этой связи Чеснаков назвал естественным стремление неравнодушных людей идти в политику: «В этом смысле их политическая реализация является естественным следствием их социальной реализации, их гражданской, гуманитарной реализации», — уточнил он.

По официальным данным, среди участников предварительного голосования 1658 общественников и волонтеров. Многие из них – победители федеральных конкурсов – Федеральный «ПолитСтартап». Причем 127 заявлений (примерно два процента от общего числа участников) поступило в оргкомитет от активистов Общероссийского народного фронта. Так пробуют свои силы зампредседателя организации Игорь Кастюкевич, замруководителя исполкома по региональной работе Артем Бичаев, член Центрального штаба фронта Михаил Киселев. Есть среди участников и победители всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика». За право представлять Москву в Госдуме от Перовского ОИО намерена победитель конкурса, координатор проекта «Время рожать» Татьяна Буцкая. Есть среди зарегистрировавшихся на праймериз ЕР и представители Общественной палаты.

В понедельник, 24 мая, в «Единой России» началось предварительное голосование для определения самых сильных кандидатов на осенние выборы в Госдуму и региональные парламенты. В этом году свои кандидатуры для предварительного голосования выдвинули более 7600 человек, из них зарегистрировали около 5600.

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