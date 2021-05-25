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В праймериз «Единой России» приняли участие более миллиона избирателей за день

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В праймериз «Единой России» в первый день приняли участие более одного миллиона избирателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

Как рассказал глава федерального оргкомитета предварительного голосования Александр Карелин, особой активностью отличились жители Свердловской, Московской, Новосибирской и Рязанской областей, а также Кузбасса и Кубани.

«В предварительном голосовании "Единой России" в первый день приняли участие больше миллиона избирателей по всей стране. DDoS-атаки на сайт процедуры не отразились на защите данных о ходе голосования», — уточняется в сообщении.

Карелин отметил, что все желающие могут зарегистрироваться в качестве избирателя до 28 мая, а проголосовать — до 30 мая включительно. По его словам, 30 мая в 42 регионах, где голосование проходит по смешанной системе, будут открыты и счетные участки.

Ранее 24 мая на сайт «Единой России» совершили массированную DDoS-атаку. Об этом рассказал глава IT-проектов партии Вячеслав Сатеев. Он заявил, что кибератаке подвергся сайт предварительного голосования партии PG.ER.RU. По его словам, на процедуру голосования подобные атаки не должны повлиять.

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