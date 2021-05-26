Белоруссию возмутил разворот летевшего из Минска в Европу лайнера

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз назвал разворот летевшего в Европу самолета авиакомпании «Белавиа» прямым нарушением норм международного права. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Совершенно вопиющий факт и безнравственный поступок. Честно говоря, уже практически воздушное пиратство», — возмутился представитель министерства.

В тексте сообщения он также сослался на статью 87 Чикагской конвенции, которая устанавливает, что принятие ограничительных мер в отношении авиапредприятий возможно только по решению Совета ICAO (Международной организации гражданской авиации).

«Насколько нам известно, никаких подобных решений Совет не принимал», — заключил Глаз.